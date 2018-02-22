Россия украла из Одесского месторождения свыше 3,5 млрд кубометров газа

С Одесского газового месторождения Россия после аннексии Крыма незаконно добыла более 3,5 миллиардов кубометров газа. Об этом рассказала председатель правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нижнова в эфире "Громадського".

"Россия с самого начала анексии знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может Россия будет предпринимать какие-то меры", - добавила Нижнова.

По ее словам, Россия дополнительно пробурила на месторождении 11 скважин.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено 7 скважин, потом - еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда", - подчеркнула председатель правления.

В целом, как отметили в "Черноморнефтегазе", Россия незаконно добыла 7 млрд 200 млн кубометров украинского газа, половина этого количества приходится именно на Одесское месторождение.

До аннексии Украина успела извлечь из того месторождения лишь 500 млн кубометров газа.

Добавим, что в эксплуатацию Одесское месторождение, которое расположено в экономической зоне Украины, было введено в ноябре 2012 года. Его запасы оцениваются в 21 млрд куб. м газа.

Буровые установки и другое имущество "Черноморнефтегаза" Россия захватила 2014 года во время аннексии Крыма.

Ранее в "Черноморнефтегазе" сообщили, что активы нефтегазовой компании, которые остались на территории аннексированного Россией полуострова Крым, будут объявлены в международный розыск.

До аннексии компания добывала углеводороды на 18 месторождениях, использовала 4 самоподъемные буровые установки, 24 плавсредства, а также газотранспортную систему, которая включала более 1196 километров магистральных газопроводов, в том числе 286 километров морских, и другие активы. После аннексии Крыма компания добывает газ только на одном месторождении.

По материалам: Громадське телебачення