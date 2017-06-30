Россия владеет основными мобильными операторами Украины

Контрольными пакетами Киевстар и Лайф владеют российские предприниматели Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. МТС и Vodafone - олигарх Владимир Евтушенко, компания ОАО АФК "Система"

Для понимания того, о каких компаниях будет идти речь в статье, мы хотим привести краткую информацию о самих юрлицах, и их собственниках, что поможет в дальнейшем понять их мотивы и взаимоотношения.

Киевстар

"Киевстар": телекоммуникационный оператор, который предоставляет услуги мобильной связи, а также подключение к сети Интернет с 1997-го года.

Президент компании: Чернышев Петр Анатольевич. Дата рождения: 14 июня 1968- го года. Место рождения: Екатеренбург (РФ) В конце мая 2014-го года был назначен на позицию советника в "VimpelCom". 25 июня 2014-го года возглавил компанию "Киевстар", вступив в должность президента компании. На этом посту Чернышов сменил Игоря Литовченко, основателя "Киевстар", который принял решение покинуть компанию после почти 20-ти лет работы.

14-го декабря 2015-го года генеральный директор "Киевстара" россиянин Петр Чернышов получил украинское гражданство.

В 2010-м году в результате объединения компании "ВымпелКом" с украинским сотовым оператором "Киевстар" был создан VimpelCom Ltd. В конце 2016 ВымпелКом сменила название на Veon.

"Российская Altimo и норвежская Telenor сообщили о достижении соглашения об объединении совместных активов "ВымпелКома" и "Киевстар G.S.M.". Таким образом, будет создан один из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках - VimpelCom Ltd. Новая компания зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположится в Нидерландах...", передает РБК.

Компания Altimo, ранее называвшаяся Альфа Телеком, контролируется холдингом Альфа-Групп, принадлежащим российским бизнесменам.

Также важно отметить, что компании Altimo (Альфа-Групп) принадлежит 13,22% акций крупнейшего сотового оператора Турции - Turkcell, это важно, когда мы будет говорить об операторе Лайф.

МТС (UMC)

"МТС": ПрАО "МТС Украина" (до 26 апреля 2010 года ЗАО "Украинская мобильная связь", в сокращении "UMC").

"UMC": телекоммуникационная компания, первый оператор сотовой связи, вышедший на украинский рынок в 1992-м году. Изначально контрольным пакетом акций "UMC" владел ОАО "Укртелеком", Украина. В 2002-м году ситуация изменилась. В начале 2003 контрольный пакет акций получила российская компания "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), чуть позже остаток был выкуплен у датской компании "TDC", таким образом россияне стали управлять 100% актива.

Только на территории Украины, компания "МТС Украина" зарегистрирована как ПРАТ "ВФ УКРАИНА", юридический адрес: 01601, Киев, ул. Лейпцигская 15. Конечный бенефициарный собственник, Евтушенков Владимир Петрович, находится в городе Москва (РФ). В настоящее время является основным акционером и Председателем Совета директоров ОАО АФК "Система", а "МТС" - это один из основных активов компании.

Теперь в Украине нет компании МТС, а есть мобильный оператор Vodafone, резонно вы можете сказать, но...

Vodafone

"Vodafone" и компания Евтушенкова "МТС" начали сотрудничать еще в 2008-м году, заключив договор о стратегическом неакционерном сотрудничестве. Несмотря на то, что "Vodafone" является британской компанией, владельцы компании весьма не против сотрудничества с россиянами.

16-го октября 2015-го года "МТС Украина" и британский оператор "Vodafone" заключили соглашение, согласно которому "МТС" получает право на использование бренда "Vodafone". Причем "МТС" собирается использовать два бренда одновременно.

При всём вышесказанном смена бренда не влечет за собой изменение структуры хозяйствования - конечным владельцем компании остается ОАО "МТС". А это говорит о том, что владельцем мобильного оператора, работающего в Украине, остается по-прежнему российский олигарх, который просто произвел ребрендинг для увеличения своих доходов, но не продажу компании или ее акций.

Life : )

Компания была основана в 2005-м году. "Лайф" является всего лишь брендом сотовой связи, который принадлежал компании "Астелит" (Украина), учредителями которой выступали "СКМ" Рината Ахметова и "Turkcell" (Турция). За последние несколько лет "Turkcell" увеличил свое присутствие в Украине и владел 55% акций. А впоследствии, в 2015 году турецкая компания "Turkcell" выкупила оставшуюся долю "Астелита" у холдинга СКМ.

Помните компанию Альтимо из Альфа-Групп, у которой недавно было почти 14% этого самого Турксел? Хорошо, потому что вы, как и в случае с Vodafone, могли бы возразить, что Turkcell принадлежит туркам, но это не так. После 4х летнего суда по иску от Альфа-Групп, они получили в свой "портфель" контрольный пакет от якобы Турецкого оператора, записав себе в активы Киевстар и Туркселл.

Подводим итоги, две (Лайф и Киевстар) из трёх крупнейших мобильных компаний на территории Украины входят в сферу влияния российских бизнесменов Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичёва.

МТС нынешний Vodafone принадлежит тоже российскому бизнесмену - Евтушенкову Владимиру и его ОАО АФК "Система".

3G по следам минувшего тендера.

В прошлом, компании большой мобильной тройки уже показали, как "они" могут сотрудничать в проведении "честных" тендеров на приобретение частотных диапазонов.

Именно во время тендера на частоты 3G мобильный оператор Киевстар (Альфа- Груп), уступил наиболее привлекательный лот из предложенных компании другого российского бизнесмена - Евтушенкова Владимира, а он в свою очередь уступил Михаилу Фридману и его "Альфа-Групп" два оставшихся лота, которые распределись по одному на его компании Киевстар и Лайф. Договорились ли российские бизнесмены, не афишируя свои договоренности, решать вам.

4G очередной тендер для большой мобильной тройки.

Ещё в прошлом году в Украине активно начали говорить о внедрении стандарта 4G, что само по себе хорошо, так как большинство стран уже давно поддерживают эту технологию. Но к сожалению, и тут не обошлось без множества загадочных факторов.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), планирует провести тендер по внедрению технологии связи 4G (LTE) до октября 2017 года, об этом ранее заявлял сам глава НКРСИ - Александр Животовский.

При подготовке к тендеру у известной консалтинговой компании в сфере телекоммуникаций Analysys Mason был заказан аудит рынка мобильной связи Украины. Заказчиком выступали операторы рынка мобильной связи, владеющие лицензиями на частоты, а НКРСИ выступал координатором и модератором этого отчёта. Оплачивали в основном три опреатора: Киевстар, Лайф и МТС. Именно этот отчёт берётся за основу госрегулятором, и именно на него он ссылается во всех случаях. В отчёте помимо всего прочего есть рекомендованные тарифы для тарифной сетки в рамках тендера 4G.

На данный момент существуют несколько постановлений, которыми и будет регулироваться "тендер" на распределение частот среди большой тройки мобильных операторов.

1. Рішення No132 от 14.03.2017

"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. No 200 і від 01 серпня 2007 р. No 993",

в котором установлена плата за 1 Мгц за регион 1 059 260 грн для диапазона 2600 Мгц а также внесены изменения в "В порядок залучення позабюджетних коштів для проведення конверсіі радіочастотного ресурсу України", а именно, установлена компенсация до 25% от стоимости частот, которые вернул Оператор на конкурс. Компенсацию оператору донору платит оператор, который победил в конкурсе на возвращенные частоты.

2. Рішення No 190 від 11.04.2017

"Про схвалення проекту рішення НКРЗІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України",

в котором внесены изменения в Порядок проведения конкурсов и тендеров и внедрена новая процедура "тендера с правом первой руки"

3. Рішення No 263 від 23.05.2017

"Про прийняття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України" та схвалення пропозицій щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України".

Это решение вводит минимальную стоимость 1 МГц 1800 диапазона в размере 981481 грн / регион, а также вносит изменения в "План використання радіочастотного ресурсу України", а именно разрешает использование стандарта LTE в этом диапазоне.

Таких компаний всего две, одна из них - это компания ММДС Украина, принадлежащая Ринату Ахметову. Обе компании имеют право на получение компенсации за то, что они предоставят свои частоты. По словам Животовского они могут рассчитывать на 25% компенсации. Ахметовская компания уже объявила, что хочет 500 млн.

Вторая - это Киевстар, входящая в "Альфа-Групп" российского бизнесмена Фридмана. И по всей видимости, также рассчитывает на компенсацию в 25%. Тут им будет не сложно договориться друг с другом, особенно если это будет вторая компания, входящая в Альфа-Групп - Лайф. Получается так, что мобильный оператор торгует своей же лицензией, т.е. государственным ресурсом, который ему дали во временное пользование.

В отчёте консалтинговой фирмы Analysys Mason существует градация компаний и предложенной стоимости в зависимости от размера компании.

Но по всей видимости НКРСИ, решил, что для участников тендера такой расчет "не подходит" и сделал свою калькуляцию, тоже сославшись на этот самый отчёт, только применили суммы, предложенные для малых операторов.

Ниже приводим таблицу подсчётов на основании данных изначального отчёта Analysys Mason и озвученных самой НКРСИ.

Разница между вариантом, предлагаемым регулятором и тем, который предложен в отчёте уважаемой консалтинговой фирмы, по итоговой сумме составляет - 45 млрд 300 млн 001 тыс гривен!!!

Она получена в результате применения регулятором для диапазона 1800 МГц и трёх крупных мобильных операторов (в терминологии отчёта - типовий ОМЗ1), суммарная абонентская база которых превышает население Украины и которые явно не могут быть "малыми мобильными операторами". Несмотря на это, НКРСИ настаивает на использовании рекомендованных тарифов для малых мобильных операторов в терминологии Analysys Mason это "Менші оператори".

Оказывается, в Украине 3 самых больших оператора мобильной связи являются малыми, а ведь именно так думает НКРСИ.

Говоря проще, три оператора мобильной связи, видимо, договорились с НКРСИ о перераспределении частот, в обход интересов бюджета Украины. Тендер подменяется правом выкупа частот по принципу "первой руки", а платить будут по минимальным тарифам. Бюджету Украины не нужны 45 млрд. грн. Внедрение 4G оплатят, скорее всего, либо пенсионеры, либо бюджетники.