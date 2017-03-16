Россия внесла поправки в законопроект о переводе денег в Украину

Правительство России внесло поправки в законопроект "О национальной платежной системе". Как выяснили журналисты "Фразы", тем самым может быть изменен механизм регулирования трансграничных переводов денежных средств.

Данный законопроект устанавливает особенности осуществления трансграничного перевода денежных средств в случае введения запретов иностранным государством для защиты операторов российских платежных систем и их клиентов, сообщает News.rambler.ru.

"В случае введения иностранным государством запретов осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежных систем (иностранных платежных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией",- уточнили в правительстве РФ. Также отмечается, что нормы законопроекта должны распространяться на запреты, введённые до его вступления в силу.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 22 февраля. Его актуальность объяснялась необходимостью устранить "негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины", который был введен 17 октября 2016 года.

Напомним, что в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрим". Позднее на территории Украины запретили популярные в России системы электронных платежей, такие как "Яндекс.Деньги", Qiwi Wallet, Webmoney и Wallet One.

Ранее "Фраза" сообщала, что 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Однако российские банки отказывались обслуживать владельцев паспортов, выданных оккупационными администрациями так называемых "ДНР" и "ЛНР", несмотря на признание этих документов указом президента РФ. Как сообщалось, тогда ни один из топ-30 российских банков не подтвердил, что готов обслуживать клиентов с паспортами оккупантов.

С 7 марта "Сбербанк" начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Национальный банк Украины обещает инициировать наложение санкций на "Сбербанк".

8 марта вслед за "Сбербанком", еще одно крупнейшее финучреждение России объявило о том, что начинает обслуживать граждан с паспортами "Л/ДНР". Этим учреждением стал "Газпромбанк".

9 марта дочерний банк "Сбербанка" России в Украине - ПАО "Сбербанк" сообщал, что не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

10 марта штаб блокады Донбасса поставил ультиматум Кабинету министров с требованием закрыть все отделения "Сбербанка" в Украине из-за обслуживания клиентов по паспортам "ЛДНР".

9 марта днем стены финансового учреждения "Сбербанк России" в Одессе исписали фразами: "Гонтарева, гори в аду", "Закрыто", "Пособники ДНР, ЛНР".

10 марта в Киеве на улице Владимирской, 46 активисты ВО "Свобода" и Национального корпуса провели предупредительную акцию под главным отделением российского "Сбербанка".

13 марта стало известно о том, что добровольческий батальон "Азов" заявил, что поддерживает флешмоб, участники которого блокируют работу банкоматов российских банков. Для того, чтобы заблокировать работу банкоматов ночью неизвестные по всей Украине залили их монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Акция, которая носит все признаки вандализма, сопровождается хэштегом #RUSBANKOVER. Он изображен на наклейках, которыми были заклеены витражи и двери банков, а также сами банкоматы.

В тот же день в Киеве представители партии "Национальный корпус" замуровали отделение "Сбербанка России".

13 марта, вечером "Сбербанк" временно приостановил работу отделения на улице Владимирской в Киеве и подал заявление в правоохранительные органы. Глава МИД России Сергей Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность "дочек" российских банков.

С 15 марта ПАО "Сбербанк" понизил лимиты выдачи наличных в кассах банка и банкоматах, а также вводит 5% комиссию за перевод денежных средств в иностранной валюте, называя это решение вынужденным в условиях оказываемого давления на банк.