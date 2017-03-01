Россия взвинчивает цены на газ (Handelsblatt, Германия)

Газпром готовится на 10% поднять цены на газ для Европы. Для предоставления скидок газовый гигант не видит никаких оснований. Почему немецким потребителям все же не стоит особенно переживать по этому поводу?

Российский концерн «Газпром» объявил о 10% увеличении цен на газ для европейских потребителей. «Диапазон цен в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров», — заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, выступая на Дне инвестора в Сингапуре. В прошлом году российский государственный газодобывающий концерн еще поставлял газ в страны Евросоюза по средней цене 167 долларов за тысячу кубометров.

Повышение цен не стало большим сюрпризом. В прошлом году цена на нефть, опустившись до отметки 28 долларов за баррель и тем самым обновив свой минимум, успела вырасти вдвое. Газпром чаще всего привязывал поставки газа к нефтяным ценам. Таким образом, цены на газ следовали динамике цен на нефть с отсрочкой в 6-9 месяцев. В связи с этим еще летом прошлого года Медведев говорил о том, что было достигнуто «ценовое дно». Тогда Газпром еще был согласен на скидку в 30 долларов за тысячу кубометров от экспортной цены. Вообще, у Газпрома со всеми странами «тайные сепаратные договоры». Чем меньше конкуренция, тем выше цена, которую диктует Газпром.

Для предоставления новых скидок для европейских потребителей российский газовый гигант не видит никаких оснований: в 2016 году Газпрому все же удалось увеличить свою долю на европейском рынке с 31 до 34%. Также и по количеству поставленного газа экспорт в Европу достиг рекордных 179,3 миллионов кубометров. «В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга — каких либо субсидий, за которые в конечном счете платят потребители», — прокомментировал Медведев небывалые достижения концерна, иронично намекая на допинговый скандал вокруг российских спортсменов.

Пока неясно, переложат ли европейские поставщики электроэнергии повышение цен на газ на конечных потребителей. Однако, известно, что в прошлом из снижения цен на газ последние извлекали лишь незначительную выгоду: по данным статистической службы Евростат, в первой половине 2016 года цена 1 киловатт-часа для частных домохозяйств составляла 6,61 евроцентов, в то время как максимальная цена во второй половине 2013 года достигала 6,89 евроцентов за 1 киловатт-час, при этом за тот же период времени экспортные цены Газпрома упали с 380 до 170 долларов за тысячу кубометров.

Повышение компанией Газпром цен на газ не имеет прямого влияния на цену для конечного потребителя в Германии, утверждают в берлинской газовой компании GASAG, являющейся одним из крупнейших в Германии поставщиков газа. «Реализуя диверсифицированную стратегию закупок, GASAG защищает себя и своих клиентов от разовых изменений в газовой цене», — так в компании прокомментировали сложившуюся ситуацию. Если бы Газпром повышал цены в течение продолжительного периода времени, а российскому примеру последовали бы другие значимые рынки, GASAG, конечно, тоже среагировал бы на изменившиеся условия на рынке, заявила представитель предприятия.

В ольденбургской энергетической компании EWE в связи с теплыми погодными условиями в настоящее время скорее рассчитывают на снижение спроса, а вместе с этим и на снижение газовых цен. Поскольку, как правило, цена по-прежнему определяется спросом и предложением, — объясняет представитель компании.

Немецкие поставщики электроэнергии защищают своих клиентов от повышения цен

В то же время некоторые немецкие энергетические компании заключали с Газпромом контракты на долгосрочное газоснабжение, привязанные к ценам на нефть. Из-за несколько подросших за последние несколько месяцев цен на нефть для некоторых поставщиков электроэнергии могут вырасти цены на газ, что обусловлено вышеуказанными контрактами. В EWE, тем не менее, уверяют, что предприятие больше не имеет никаких существенных долгосрочных договоренностей с Газпромом, зависящих от цен на нефть.

В дюссельдорфской энергетической компании Uniper отказались комментировать заявление заместителя председателя правления Газпрома Александра Медведева. Однако запасы природного газа имеются не только в России, но и в других регионах планеты, — заявили в компании-поставщке газа, имеющей в Германии наибольшее число клиентов. По сравнению с динамикой прошедших нескольких лет, в Германии за последнее время снизились цены на газ. Так что намечаемый рост цен не станет большим сюрпризом.

Несмотря на увеличение цен, в ближайшее время европейским потребителям не придется серьезно переживать по поводу расходов на отопление. Поскольку даже если повышение цен выглядит несколько угрожающим, Россия все же заинтересована в европейских клиентах: тогда, как российское правительство в последнее время неоднократно объявляло об экономическом развороте на Восток, энергетический сектор продолжает оставаться консервативным. Европа была, есть и останется приоритетным рынком для Газпрома, — заявил Медведев. Несмотря на рост цен, руководство компании верит в то, что сможет удержать свою долю на европейском рынке. Ранее, наряду с Медведевым, председатель совета директоров Газпрома и бывший премьер-министр России Виктор Зубков оптимистично заявлял о том, что компания в состоянии сохранить объем экспорта газа «по крайней мере» на нынешнем уровне.

Это связно и с сокращением добычи нефти и газа в Северном море. Конкуренция, обусловленная внедрением технологии гидроразрыва, российского газового гиганта не пугает: член правления Газпрома Олег Аксютин назвал рост добычи сланцевого газа «сланцевой лихорадкой», которая, тем не менее, не сможет по американскому примеру охватить и Европу. Расходы на его добычу слишком высоки, чтобы конкурировать с природным газом, — убеждены в руководстве Газпрома.

Однако с прогнозами Газпрома дела обстоят следующим образом: в 2008 году председатель правления компании Алексей Миллер предсказывал цену на газ от 500 до 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако, несмотря на недавний подъем, рынок еще очень далек от этих показателей.

Сохранению стабильной доли на европейском рынке должны поспособствовать и несколько трубопроводных проектов компании, в успехе которых Газпром, несмотря на сопротивление Брюсселя, опять-таки абсолютно уверен. Медведев считает, что на строительство «Северного потока-2», который дополнит балтийский трубопровод, Евросоюз обязан дать свое согласие, поскольку проект полностью повторяет технологическую схему проекта «Северный поток», строительство которого в свое время было одобрено. Что касается «Турецкого потока», то Москва все еще надеется впоследствии продолжить вести трубопровод через Черное море в направлении южной Европы.

Андрэ Баллин, Франц Хубик