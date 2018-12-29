Россия запретила импорт ряда украинских товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство страны приняло решение ввести запрета на импорт ряда товаров из Украины, однако сам список еще не опубликован на сайте правительства страны.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это - ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", - написал российский премьер в Twitter.

Медведев уже подписал поставление.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это - ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление- Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 29, 2018

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список депутатами российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил Российской Федерации.