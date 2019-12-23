Россия запустит грузовые поезда в оккупированный Крым в июле 2020

Движение грузовых поездов по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым планируют запустить с 1 июля 2020 года

Об этом глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил в прямом эфире Путину, когда они ехали пассажирским поездом из оккупированного Крыма в Краснодарский край, сообщает издание "Крым.Реалии ".

"Не выполнена часть работ по транспортной безопасности, связанной с уходом грузовых поездов. Со стороны Тамани пункт осмотра готов, со стороны Крыма мы еще не закончили, поэтому попросили вас передвинуть срок до 1 июля. На мосту вся система уже готова", - рассказал о приготовлении оккупантов министр.

Как сообщают журналисты, МИД Украины уже готовит ноту протеста стране- оккупанту по этому поводу.

Напомним, 23 декабря оккупационная администрация во главе с Путиным открыла Керченский мост для пассажирских поездов.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о смещении арок Керченского моста .