Россия затягивает время по трехсторонним переговорам о транзите газа - "Нафтогаз"

Не существует каких-либо причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи по подписанию нового соглашения о транзите российского газа через Украину в ЕС, РФ просто затягивает время для строительства "Северного потока-2". Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если российская сторона ждала результаты парламентских выборов для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.

Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) в коалиции и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда сбываются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи", - заявил он.

"Конечно, если российская строна занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства "Северного потока-2" и полного прекращения транзита через Украину", - добавил Витренко.

По его словам, перед следующей встречей необходимо провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Витренко подчеркнул, что тогда трехсторонняя встреча на политическом уровне будет иметь шанс завершиться подписанием соглашений.

Как сообщалось, что очередные консультации трехсторонних переговоров по транзиту газа с участием России, Украины и Еврокомиссии могут состояться во второй половине сентября.

21 января в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по транзиту газа из РФ в Евросоюз через ГТС Украины.

"Нафтогаз" и Еврокоммиссия настаивают на сохранении транзита и подписании нового договора, соответствующего европейскому энергетическому законодательству.

В свою очередь, уководство "Газпрома" выразило готовность без консультаций продлить договор, подписанный в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, ближе к концу переговоров Украина получила предложение об условиях и объемах транзита, которое следует в ближайшие два месяца обсудить с Кабмином.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович уточнил, что предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" подписать контракт сроком как минимум на 10 лет.

Шефчович предлагал провести очередной раунд переговоров мае, однако россияне отказались.