Россияне заплатят за поставки электроэнергии в "ЛНР"

Дополнительная финансовая нагрузка ляжет на всех российских потребителей, кроме населения.

Расходы России на "гуманитарные поставки" электроэнергии в самопровозглашенную "ЛНР" составят 2-4,6 млрд рублей в год. Дополнительная финансовая нагрузка ляжет на всех российских потребителей, кроме населения.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, которое узнало о схеме, по которой будет поставляться электроэнергия из России в ЛНР.

Газета пишет, что поставки в "ЛНР" будут списываться на технологические потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в Россети - ред.), а рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России).

Так, переток электроэнергии в "республику" заставит ФСК поднять тариф на 2,5%, поэтому потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд рублей за год.

"Схема размоет поставки электроэнергии в "ЛНР" по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", - заявил источник.

По информации издания, 30 апреля ассоциация Совет рынка (регулятор энергорынков - ред.) на заочном заседании наблюдательного совета утвердит схему компенсации за поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР".

Эту информацию подтвердили источник в Минэнерго РФ и два источника в сетевом комплексе.

Hronika.info

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