Рост промпроизводства в январе ускорился до 5,6%

Объемы промышленного производства в январе 2017 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5,6%, сообщает Государственная служба статистики Украины.В декабре 2016 года месячный рост составлял 4,5%.

По данным статистического ведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,3%, в перерабатывающей на 9,9%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 2,3%.

Госстат Украины

Напомним, что промпроизводство в Украине выросло за 2016 год на 2,4% после четырех лет падения. Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%.

В феврале 2016 года Госстат зафиксировал месячный рост промпроизводства - впервые за последние 3,5 года