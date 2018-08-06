Рост цен в Украине: как вырастут цены на продукты осенью 2018 года

Цены на овощи и фрукты в магазинах Украины держат стабильность уже почти месяц. Однако, эксперты предупреждают - это ненадолго и осенью их рост продолжится. Какие продукты подорожают первыми - читайте на АиФ.ua.

В НБУ прогнозируют резкий рост цен из-за оттока рабочей силы за границу Цены на продукты в Украине постоянно повышаются. Что касается летних овощей и фруктов, разница может быть незначительной и отличаться всего на несколько копеек. Однако, эксперты прогнозируют, что к осени овощи и фрукты вырастут в цене, так как по данным Госстата, уже за первое полугодие он составил почти 4%.

Летом практически все овощи и фрукты стоят довольно недорого, тем более, что в 2018 году резких скачков по продуктам питания не было, хотя цены потихоньку поднимаются. К осени эксперты прогнозируют рост цен на продукты больше, чем на 20%.

Уже в середине сентября цены на продукты повысятся на 10-15% и в первую очередь это коснется тех овощей, которые сильно упали в цене. А вот крупы, молочные продукты, хлеб и мясо особых колебаний не будет, но к декабрю цены могут вновь вырасти на 25-30%.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине осенью может вырасти в цене доллар, а вместе с ним и цены на мясную продукцию.

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