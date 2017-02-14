Рост ВВП Украины ускорился до 4,7% - Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2016 по отношению к аналогичному периоду 2015 ускорился до 4,7% по сравнению с 2% в третьем квартале.

Об этом говорится в данных Госстата.

Как отмечается, по отношению к третьему кварталу 2016 рост в четвертом составил 1,9% с учетом сезонного фактора.

Напомним, ранее председатель Государственной службы статистики Игорь Вернер заявил, что правительству удалось достичь макроэкономической стабилизации в экономике - в III квартале 2016 году ВВП увеличился на 2%.

"Ориентировочно рост ВВП в IV квартале по сравнению с соответствующим периодом 2015 года может составить от 4,5 до 4,8%", - сообщил он.

Как сообщалось, инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 2,1% при инфляции 7,9% в 2017 году.

По материалам Економічна Правда

