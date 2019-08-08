"Роттердам+": экс-главе НКРЭКУ Вовку и еще 5 лицам сообщили о подозрении

НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки в размере 18,87 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"8 августа 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП при оперативной поддержке СБУ сообщили шести лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки в размере 18,87млрд грн", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о: экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ); действующем директоре ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам+" - член НКРЭКУ); начальнике отдела НКРЭКУ; руководителе управления НКРЭКУ; заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директоре департамента одной из компаний указанной группы, сообщили в Антикоррупционном бюро.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По данным НАБУ, одного из подозреваемых - экс-члена НКРЭКУ - задержали. Место местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 года НКРЭКУ данное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - заявили в НАБУ.

Подчеркивается, что следствие собрало доказательства того, что в результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесены убытки в размере 18,87 млрд грн, из которых 14,3 грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам+".

Расследование данных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщал Укринформ, в 2016 году Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг во главе с Дмитрием Вовком постановлением No 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула "Роттердам+") утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

По информации СМИ, из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", начали продавать электроэнергию дороже.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

19 июня представитель Президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил о "фактической ликвидации "Роттердам+".

К тому же он добавил, что ради формальной ликвидации этой формулы Президент Владимир Зеленский подал в ВР соответствующий законопроект.