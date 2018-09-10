"Роттердам+" основан на принципе импортного паритета, который использует Китай - европейские эксперты

Эксперты Европейской ассоциации угля и лигнита (EURACOAL) уверены, что такой подход позволил избежать массового закрытия украинских шахт, пишет Обозреватель.

"В середине 2016 года (в Украине - ред.) была введена методика НКРЭКУ для определения цены угля, поставляемого на электростанции, основанная на цене импортной альтернативы. Формульный подход является временным решением до внедрения либерализованного рынка. Другие страны в похожей ситуации используют или использовали цену импортной альтернативы как стартовую точку для установления внутренней цены, предлагая, таким образом, отечественным производителям импортный паритет. В качестве примеров можно привести Турцию и Китай. В противном случае, риск того, что местные шахты будут вынуждены закрыться, становится не контролируемым", - указано в отчете EURACOAL, обнародованном на сайте НКРЭКУ.

В целом, эксперты EURACOAL признали привязку цены энергетического угля в Украине к индексу API2 основного европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен) обоснованным подходом."В Украине ценообразование регулируется государством. НКРЭКУ использует методологию, опирающуюся на хаб Северо- Западной Европы - индекс API2.

Это свойственно нынешнему европейскому рынку, поскольку есть мало примеров стран, где цена на уголь которых не оценивается по API2. Это индекс является лучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины", - подчеркивается в отчете. Формула "Роттердам+" была введена Постановлением НКРЭКУ No289 от 03.03.2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии".

Согласно данного постановления в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен)23 августа Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упразднила формулу "Роттердам+" в связи с началом действия нового рынка электрической энергииЕвропейская ассоциация угля и лигнита - EURACOAL - является зонтичной организацией европейской угольной промышленности.

