Розенко: Мы не позволим переводить работников на неполные ставки

Кабинет министров Украины не позволит, чтобы повышение минимальной заработной платы привело к переводу людей на сокращенный рабочий день или неполные ставки. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью Радио Свобода.

По словам украинского политика, правительство тщательно следит за ситуацией в бюджетной сфере, в частности здравоохранения и социальной сфере.

"Мы взяли это непосредственно под свой контроль", - подчеркнул Розенко.

Вице-премьер также рассказал о создании под его руководством комиссии, которая будет в течение трех следующих месяцев наблюдать за ситуацией во всех областях Украины во избежание нарушения прав работников.

Стоит отметить, что в комиссию вошли профильные министры, представители Государственной инспекции по труду и Государственной фискальной службы.

Как сообщил MIGnews.com.ua, в Украине принят новый закон, согласно которому предпринимателей будут штрафовать в размере до 320 тысяч гривен за неоформление трудовых договоров с работниками и выплату зарплат "в конверте".