Розенко: Накопительную пенсионную систему запустят в 2019 году

Правительство планирует с 1 января 2019 года ввести накопительный уровень пенсионной системы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице- премьер-министр Павел Розенко, сообщается на официальном сайте Кабмина.

"На сегодняшний день законодательство для трехуровневой пенсионной системы в целом сформировано и вопрос запуска второго уровня - это больше вопрос политический. Нужно было запустить эту систему еще 14 лет назад. Но я убежден, что у действующей власти хватит в первую очередь политической воли наконец сделать этот шаг и дать украинцам шанс получать в будущем действительно достойные пенсии", - сказал Розенко.

По словам вице-премьер-министра, если бы накопительную систему ввели 14 лет назад, то в настоящее время люди, которые выходят на пенсию, уже получали бы не 3-4 тысячи грн, а 6-7 тысяч грн.

По его словам, одним из главных вопросов, которые нужно законодательно урегулировать в течение 2018 года, является защита пенсионных взносов граждан.

"В действующем законодательстве четко зафиксировано, что мы все - и правительство, и Верховная Рада - должны осуществить все необходимые меры в течение 2018 года, чтобы с 1 января 2019 года накопительная пенсионная система начала работать. И на первом плане, безусловно, стоит вопрос защиты средств негосударственного пенсионного страхования и накопительной системы. Эти вещи нам нужно подробно выписать и дать четкий сигнал людям, что их пенсионные взносы будут полностью защищены как от инфляции, так и от других негативных процессов", - объяснил вице-премьер-министр.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу.