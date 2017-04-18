Розенко назвал главу миссии МВФ в Украине "ужасным непрофессионалом"

Вице-премьер-министр Павел Розенко поставил под сомнение профессиональные способности главы миссии Международного валютного фонда в Украине Рона ван Родена.

Об этом он написал в Facebook.

Так, комментируя статью ван Родена на ЭП на тему реформирования пенсионной системы, он отметил, что глава миссии МВФ не понимает украинских реалий.

"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал Розенко.

"Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - добавил он.

В своей статье ван Роден заявил, что "введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы".

"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", - написал глава миссии МВФ.