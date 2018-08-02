Розенко назвал основную причину задержки пенсий

Он заявил, что не считает Пенсионный фонд виновным в этой ситуации.

Основной причиной задержки выплат пенсий в июле является человеческий фактор, заявил в эфире 5-го канала вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

При этом он отметил, что Пенсионный фонд Украины не виновен в сложившейся ситуации.

"Я думаю, что, в основном, это человеческий фактор. Я лично не считаю, что действия именно Пенсионного фонда привели к задержкам по выплатам пенсий, потому что Пенсионный фонд Украины имеет особенности своей работы, и Пенсионный фонд в данном конкретном случае выглядит как касса. Если в него поступают деньги, он их сразу выплачивает людям. Пенсионный фонд не занимается бизнесом, не занимается управлением средств. Все, что у него есть, он тратит", - сказал он.

Розенко отметил, что ранее подобные ситуации, вызванные кассовыми разрывами с поступлениями Единого социального взноса, решались между Министерством социальной политики, Министерством финансов и Госказначейством, которые после соответствующих обращений Пенсионного фонда решали вопрос с выделением займа до момента поступления ЕСВ.

"Почему сейчас в этом треугольнике не были вовремя приняты управленческие решения относительно предоставления займа Пенсионному фонду? Я не знаю, какой фактор сработал, несмотря на то, что Пенсионный фонд вовремя и в полном объеме обратился за таким займом, почему он этот займ не получил", - сказал он.

При этом Розенко не исключил возможность того, что задержка выделения займа Пенсионному фонду вызвана тем, что Украина направила 8 млрд грн на погашение долгов по международным кредитам. Но даже это обстоятельство, по его словам, не является оправданием случившемуся.

"Задержки с пенсионными выплатами, которые были сейчас, в период, когда экономическая ситуация в Украине является не наихудшей, а достаточно стабильной, эти задержки недопустимы", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

По словам Гройсмана, задержки с выплатой пенсий в июле - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд объяснил эти задержки кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Расходы Пенсионного фонда в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39,9%, или на 49,7 млрд грн, и составили 174,3 млрд грн.

В первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 млрд грн, из которых 95,5 млрд грн составили собственные средства.