Пенсионная реформа, которая разрабатывается правительством, направлена на повышение уровня и качества жизни украинских граждан и не содержит никаких норм, которые будут ограничивать права пенсионеров.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Сейчас идет серьезная работа над разработкой комплексной пенсионной реформы. Я еще раз хочу отметить: мы - украинское Правительство и украинская власть в целом - будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, не ради МВФ, а ради повышения уровня и качества жизни наших граждан. Поэтому мы не пойдем ни на какие шаги, которые не принесут пользу украинцам - ни на повышение пенсионного возраста, ни на повышение страхового стажа, ни на другие ограничения прав пенсионеров", - сказал он.

Розенко уверил, что пенсионная реформа не будет предусматривать запрет пенсионерам продолжать работать. "В нынешних украинских реалиях Правительство не будет вносить никаких инициатив относительно ограничения прав работающих пенсионеров и не будет у работающих пенсионеров забирать то ли заработную плату, то ли пенсию и ставить перед ними выбор - или пенсия, или зарплата", - отметил вице-премьер-министр.

По его словам, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 2,5 млн работающих пенсионеров. "Я выступаю категорически против, чтобы ограничивать их социальные права. Они честно заработали свою пенсию. И работают они не от хорошей жизни, а потому, что нынешний размер пенсии, к сожалению, не позволяет спокойно им отдыхать. Поэтому те, кто заработали себе пенсию, должны ее получать, а если человек делает свой выбор и продолжает работать - государство должно такую возможность обеспечить", - отметил Павел Розенко.

"Никаких ограничений прав работающих пенсионеров не будет", - подчеркнул член правительства.