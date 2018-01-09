Розенко обещает рост средней зарплаты до 10 тысяч гривен

Средняя заработная плата в Украине может повыситься до 10 тысяч гривен уже в 2018 году.

Такие цифры озвучил в эфире "5 канала" вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет "Слово и Дело".

По его словам, средняя зарплата в Украине может подняться до 10 тысяч гривен уже в сентябре этого года.

"По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тысяч гривен. Это при минимальной зарплате 3200 гривен. Уже сейчас мы с 1 января повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь средняя зарплата может достичь 10 тысяч гривен, - заявил Розенко.

По его словам, это не искусственное регулирование правительством, "а четкий и прогнозируемый экономический процесс".

Где зарплаты выше: на первом месте жители Киева и Донецкой областиВ ноябре 2017 года наибольшую среднюю заработную плату получали жители Киева и Донецкой области. Наименьшую - работники в Тернопольской и Черниговской областях.

Розенко напомнил, что в 2017 году в Украине на 40-50% произошел рост зарплат и это касается прежде всего бюджетной сферы.

С 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине выросла до 3723 гривен.

Ранее в Минсоцполитики заявили о повышении пенсий на 20% в рамках первой индексации в 2019 году.