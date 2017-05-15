Розенко уточнил, когда состоится монетизация субсидий

Уже к сентябрю граждане, которые сэкономили и у которых есть остаток субсидии, получат эти деньги. По предварительным расчетам, это около 1,2- 1,4 миллионов украинских семей.

Об этом журналистам рассказал вице-премьер-министр по социальным вопросам Павел Розенко, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на УНН.

"По монетизации до 1 июня поставщики услуг гражданам должны предоставить управлению соцзащиты перечень лиц, получающих субсидию и имеющих экономию. До 1 июля управление соцзащиты, местные администрации должны сообщить людям о том, что у них есть экономия, и до 1 сентября человек должен подать соответствующее заявление в управление соцзащиты, где указать или банковский счет, или отделение почты, куда должны перечисляться средства, и к 1 сентября должны быть перечислены средства этим людям", - отметил Розенко.

Павел РозенкоВице-премьер-министр УкраиныРозенко обещает, что монетизировать субсидии можно будет уже в 2017 годуСказано 31 мая 2016 г.Статус обещания: В процессе

Вице-премьер заявил, что по оценке правительства такое право могут получить примерно от 1,2 до 1,4 млн украинских семей.

Напомним, 31 мая 2016 года Розенко заявил, что субсидии можно будет монетизировать или вложить в программу по энергосбережению уже в 2017 году.

Следует также отметить, что согласно мониторингу "Слова и Дела", Розенко дал 69 обещаний, из которых 24 выполнил, а 12 - провалил. Уровень его ответственности - 35%.

Слово і Діло

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