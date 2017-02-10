Розенко заверил, что повышение пенсионного возраста не будет

Пенсионная реформа, которую правительство планирует провести в 2017 году, не будет предусматривать повышение пенсионного возраста.

Нужно внимательно читать слова представителя МВФ ... Представитель МВФ абсолютно четко сказал о том, что Украина согласилась провести пенсионную реформу. Мы это знаем, мы это понимаем. И мы говорим о том, что, действительно, пенсионную реформу необходимо проводить. Этого никто не возражает. Второе, что сказал представитель МВФ, что, по мнению МВФ, может быть одним из вариантов вопрос повышения пенсионного возраста. Я хочу опровергнуть любые утверждения, заголовки, намеки на то, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Пенсионную реформу, надеюсь, вместе с общественностью, совместно с Верховной Радой будет обсужден и утвержден в этом году. Но повышение пенсионного возраста в Украине не будет " , - заявил вице-премьер Павел Розенко в эфире" 112 Украина ".

Так Розенко прокомментировал заявление официального представителя МВФ о том, что снижение дефицита Пенсионного фонда можно достичь путем увеличения пенсионного возраста или пенсионного стажа.

Напомним, Украина согласилась провести пенсионную реформу ради снижения дефицита Пенсионного фонда.

Накануне п ремьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году пенсионную систему будет изменен .

Отметим, Международный валютный фонд настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста в Украине.