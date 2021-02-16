Розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу не буде перешкодою для поставок, - НАБУ

Розслідування можливих зловживань під час закупівлі вакцин від COVID-19 не стане перешкодою для постачання препаратів до України

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро у Telegram.

"Сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин", - наголосили в НАБУ.

Розслідування почали на підставі заяви гендиректора держпідприємства "Медзакупівлі" Арсена Жумаділова.

У бюро зазначили, що детективи не здійснювали жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання закупівлі вакцин.

"НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним бюро, не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов'язки", - додали в бюро.

10 лютого НАБУ розпочало розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою фірми-посередника.