РПЦ разорвет отношения с Греческой церковью из-за признание ПЦУ

В Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви

Русская православная церковь (РПЦ) разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (часть Греческой церкви), в случае признания Православной церкви Украины. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передают российские СМИ.

Отметим, сегодня в Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл - из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сказал он.

РПЦ также уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

РБК-Украина сообщало, что Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятель Элладской церкви продолжит заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Отметим, в сентябре суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. Ликвидация данной церкви была условием создания автокефальной ПЦУ.