Руководитель Нафтогаза: Новый газопровод России задушит нас (Politiken, Дания)

Истинная цель путинского проекта «Северный поток — 2» заключается в том, чтобы разрушить экономику Украины, считает Андрей Коболев. Он руководит украинским газовым предприятием, которое сейчас зарабатывает миллиарды на транзите газа.

В офисном здании советской постройки в Киеве, где находится украинская государственная газовая компания «Нафтогаз», дует ветер перемен.

Три года спустя после протестов на Майдане Украина пытается вытащить экономику из многолетнего политического болота, коррупции и зависимости от России. Чистка верхушки Нафтогаза очень символична. В центре всего находится главный руководитель компании, директор и председатель правления Андрей Коболев.

«Мы проделали долгий путь. Впервые мы полностью независимы от русского газа для внутреннего использования. Это важная составляющая суверенитета Украины. Но впереди — не менее долгий путь. Мы по-прежнему нуждаемся в ЕС», — говорит он.

Чуть более 38 тысяч километров газопроводов под землей пронизывают большую часть страны, словно гигантская система метро, по которой транспортируются миллиарды кубометров природного газа из России в ЕС.

С тех пор как Украина в прошлом году перестала покупать газ напрямую от русских и начала на внутренние нужды получать его из других источников — Словакии, Польши и Венгрии, Нафтогаз, а значит, и украинское государство, зарабатывает большие деньги за транзит в Европу.

Огромная сеть газопроводов Украины в состоянии проводить более 280 миллиардов кубометров газа в год. В прошлом году прошло лишь 80 миллиардов кубометров, и сумма сборов была эквивалентна более 14 миллиардам датских крон.

Нафтогаз боится потерять большую часть этой прибыли в случае, если российской газовой компании «Газпром» удастся построить новый газопровод в датских и шведских водах Балтийского моря до берегов Германии, то есть в обход Украины и Восточной Европы.

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«В русском проекте нет никакого коммерческого смысла», — говорит Андрей Коболев о так называемом «Северном потоке — 2». Строительство нового газопровода обойдется примерно в 60 миллиардов датских крон. Пока что все финансировалось Россией.

«И дешевле и безопаснее поставлять газ через Украину, а у нашей сети большой запас мощности. Так почему Россия хочет потратить все эти деньги на строительство „Северного потока — 2"? В Москве ведь не дураки сидят», — говорит он.

У него был опыт работы с Газпромом еще той зимой 2005-2006 годов, когда Россия перекрыла газ Украине и большой части Европы из-за споров по поводу цен на транзит и обвинения украинцев в краже части транзитного газа.

«Мы, украинцы, сильно пострадали от этого вредоносного смешения энергетических и геополитических проблем. Россия использует газ как очень могущественный политический инструмент. Поэтому и Дании, и остальной Европе следует быть в курсе, какова именно реальная цель Путина», — говорит директор Коболев.

«Как будет выглядеть газовый рынок Центральной и Восточной Европы в будущем, если транзит больше не станут осуществлять через Украину? Если наша сеть больше перестанет использоваться, мы будем вынуждены закрыть ее. Иначе содержать ее будет слишком невыгодно. После этого способ поставки газа в такие страны, как Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и другие, придется полностью изменить. Вся эта часть Европы сильно пострадает».

Цена, которую Путин заплатил за Крым

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Андрей Коболев: Выиграть войну за Украину. Не военным способом, а задушив экономику страны и затормозив реформы, чтобы Украина в глазах Запада выглядела не заслуживающей доверия.

— А вы это говорите не только потому, что у вас самих много денег поставлено на карту?

— Само собой, у нас есть интересы в этом деле. Но, в то же время, ведь люди в ЕС не видели другую сторону этой ситуации. Мы просто советуем посмотреть на всю картину в целом.

— Какую именно картину вы имеет в виду?

— Владимир Путин сейчас в ловушке. Он забрал Крым, чего не может принять Запад. Это значит, что санкции против России не будут отменены, пока Крым не вернут обратно Украине. Россия терпит убытки. Но для Путина возврат Крыма сейчас был бы политической катастрофой, российская пропаганда превратила полуостров в нечто вроде святой земли для русских.

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— Какое отношение транзит газа имеет к Крыму?

— Самым лучшим вариантом для Путина стала бы ситуация, в которой возвращать Крым было бы просто некому. Если Украина распадется, Путин сможет сказать: «Хорошо, я с радостью готов отдать Крым назад, но не могу, потому что Украины как страны больше не существует. На его месте я бы сделал все, чтобы создать предпосылки для такой ситуации.

Обратите внимание, как часто он говорит об Украине как о разваливающемся государстве. Если Украина распадется, это станет наилучшим решением для Путина.

— Как Путин может этого добиться?

— Это можно сделать двумя способами. Первый — военный, но для всех очевидно, что тогда санкции станут еще жестче. Второй — задушить Украину экономически. Это можно сделать в том числе и направив газ в обход нас. Миллиардные инвестиции Газпрома в строительство «Северного потока — 2» — это плата Путина за решение украинской проблемы и избавление от санкций Запада.

— Каковы будут последствия для поставок газа в ЕС?

— Путин может использовать развал Украины, чтобы расколоть Европу. Когда Польша, Венгрия и Словакия останутся без газа, он сможет сказать европейским странам: посмотрите, ЕС вас предал. А я могу помочь. Но если вы хотите, чтоб я вам помог, придется заплатить.

— Что посоветуете датским политикам, которым предстоит одобрить проект?

— Попросите провести тщательное расследование. Необязательно просто так верить мне или кому-то еще. А потом спросите себя, почему Россия готова подарить вам трубопровод.

Томас Лаурицен