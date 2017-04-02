Руководство НБУ проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование, - Сытник

Руководство Национального банка Украины (НБУ) проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование ряда коммерческих банков, ущерб может исчисляться миллиардами. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире программы "ТСН.Тиждень" на телеканале "1+1".

"У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, и оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Законность растраты этих денег, причастность к незаконной растрате этих средств является предметом расследования данного дела. ... Мы проверяем законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ", - отметил он.

Кроме этого, по словам Сытника, параллельно проводится работа по истребованию материалов из заграницы, поскольку большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, переводились на оффшорные счета или счета иностранных банков.

Сытник уточнил, что возможный ущерб может исчисляться миллиардами.

"Мы говорим о том, что в любом случае такие огромные потоки не могли обойтись без участия руководства Нацбанка, поэтому на причастность к этим действиям будет проверяться практически всё руководство", - добавил он.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Национальном банке. В некоторых СМИ появилась информация о том, что обыски связаны с делом Platinum Bank, однако в САП эту информацию не подтвердили и не опровергли.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что производилась выемка документов, спецназ не задействовали. Сотрудники НБУ следственным действиям помогали.

Примечательно, ранее правоохранители уже проводили обыски у руководства Нацбанка. В октябре 2016 года обыски проводили в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. Обыск по месту жительства Рожковой осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в рамках расследования банкротства банка "Михайловский".

Также в НАБУ заявляли, что планируют открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений чиновниками НБУ и ФГВФЛ. Речь идет о записях обнародованных переговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

Что касается Platinum Bank, то его регулятор признал неплатежеспособным 11 января текущего года.