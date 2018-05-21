"Русал" предупредил инвесторов о негативном влиянии санкций

Компания "Русал" подтвердила прогноз о высокой вероятности негативного воздействия американских санкций. Сообщение компании 21 мая разместили на сайте Гонконгской фондовой биржи.

"Пока компания проводит дальнейшую оценку влияния санкций OFAC (управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США. - "ГОРДОН") на группу, компания вновь подтверждает прогноз о высокой вероятности неблагоприятного материального воздействия для бизнеса и перспектив группы", - сказано в сообщении.

"Русал" советует инвесторам проявлять "особую осторожность" при работе с ценными бумагами компании.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.

9 апреля "Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США. Тогда акции компании упали на 41,8%

23 апреля в минфине США отметили, что Вашингтон может снять ограничительные меры с "Русала" и ее дочерних структур, если российский бизнесмен Олег Дерипаска продаст контрольный пакет акций.

1 мая министерство финансов США на месяц продлило срок, в течение которого инвесторы должны избавиться от акций попавших под санкции российских компаний En+, "Русал" и ГАЗ. Группа En+ принадлежит Дерипаске. Она владеет 48% акций "Русала". ГАЗ является "дочкой" попавшей под санкции промышленной группы "Базовый элемент", принадлежащей Дерипаске.

В мае совет директоров En+ принял отставку Дерипаски из управляющего органа компании, также стало известно, что бизнесмен покинет совет директоров "Русала", где его заменит независимый директор En+ Филипп Мелфей.

"Русал" является вторым по величине производителем алюминия в мире.

