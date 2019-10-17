Рябошапка просит Раду дать разрешение на привлечение к ответственности депутата Дубневича

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн", - сообщила пресс- служба Генпрокуратуры.

Хотя в опубликованной информации не указывается имя упомянутого народного депутата, однако согласно данным об убытках речь идет о депутате Ярославе Дубневиче, который входит в депутатскую группу "За будущее".

Следователи отмечают, что будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и главой комитета ВР по вопросам транспорта он вместе с сообщниками разработал схему о согласованном завышение цены при реализации стрелочной продукции для Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзалізниця". При этом он неоднократно прибегал к использованию своего служебного положения в интересах связанных с ним лиц. После реализации финансовой махинации денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

"Согласно закону о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины. Следовательно, Генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины", - говорится в сообщении ГПУ.

Напомним, в январе НАБУ сообщило семи лицам о подозрении в завладении 93 млн грн. на закупке стрелочной продукции через "Корпорация КРТ", бенефициарами которой являются братья Ярослав и Богдан Дубневичи. По данным следствия, подозреваемые в течение 2015-2017 годов организовали схему, которая заключалась в закупке "Укрзалізныцею" стрелочной продукции по завышенным ценам и с привлечением подконтрольных предприятий-посредников. Таким образом злоумышленники завладели средствами Филиала предприятия на сумму 93,27 миллиона гривень.

Но в феврале Генпрокуратура отклонила представление САП на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубневича. В ГПУ заявили, что представление нуждается в доработке в части доказательной базы. Следствие инкриминировало Дубневичу ч.3 ст. 27 (организация преступления) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Отметим, что хотя Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, однако закон вступит в силу только с 1 января 2020 года.