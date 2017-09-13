Ryanair будет летать в Жуляны - руководство аэропорта

В международном аэропорту Киев (Жуляны) уверены, что лоукостер Ryanair будет летать к ним.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью изданию "Бизнес".

"Мы всегда готовы к переговорам с любой авиакомпанией, в том числе и к продолжению диалога с Ryanair. Я думаю, что рано или поздно ирландский перевозчик будет совершать рейсы и в аэропорт Киев. По крайней мере, вероятность этого очень велика. Мы найдем формулу, устраивающую и нас, и Ryanair", - заявил Костржевский.

Напомним, когда Ryanair начала искать возможности выйти на рынок Украины и предложила Жулянам снижение пассажирского сбора до 7 долларов, аэропорт быстро вышел из переговорного процесса.

"Можно было серьезно обсуждать уровень хотя бы в 21-22 доллара", - говорил тогда Костржевский.

В интервью он также отметил, что достижение компромисса не может быть максимально выгодным для каждой из сторон - всем приходится последовательно идти на уступки для достижения результата.

С Ryanair переговоры длились всего три-четыре месяца, хотя обычно достижение договоренностей с авиакомпаниями такого уровня занимает около года.

"Например, переговоры с Wizz Air тянулись более двух лет. Они проходили разные стадии, специально "под Wizz Air" был утвержден приказ Мининфраструктуры о скидках к аэропортовым сборам (по принципу "больше летаешь и перевозишь - большую скидку получаешь")", - сказал он.

"Именно благодаря тому, что каждая из сторон по десять раз взвешивала плюсы и минусы, компромисс был достигнут. Могу сказать следующее: если бы тарифы, которые Ryanair озвучила в ходе переговоров, были применены к Wizz Air тогда, ни один банк не дал бы нам кредит, аэропорт не мог бы развиваться, терминалы не были бы построены", - сказал Костржевский.

Также он сообщил, что сейчас аэропорт Киев ведет переговоры с более чем двумя десятками авиакомпаний, среди которых есть и лоукостеры. Это как компании, которые уже летают в Жуляны, но хотят увеличить сетку маршрутов и частоту полетов, так и новые субъекты.

Недавно компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика - МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.

Напомним, Международный аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.