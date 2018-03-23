Ryanair думает о возможности запуска внутренних рейсов в Украине

Ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине, помимо Львова и Киева, а также изучит возможность запуска внутренних рейсов. Об этом сообщил CEO Ryanair Майкл О'Лири в ходе пресс- конференции, посвященной приходу авиаперевозчика в Украину, в аэропорту "Борисполь" в пятницу.

"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, может, не в столь отдаленном будущем, будем говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины", - сказал он.

Напомним, в пятницу, 23 марта, аэропорты "Борисполь" (Киев) и "Львов" подписали договоры лоукост авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти из Львова.

По материалам: Интерфакс-Украина