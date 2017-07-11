Ryanair еще может согласовать с "Борисполем" условия договора

Генеральный директор аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого Татьяна Романовская сообщила о том, что Ryanair все-таки может полететь в Украину. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня прозвучал звонок от авиакомпани Ryanair с нехорошей новостью о приостановке продажи билетов даной авиакомпании на маршрутах со Львова и Киева... Был длинный разговор и не один... Мне конечно говорили комплименты и извинялись... После услышанного разочарования и нашей позиции и безумного давления и утверждения, что сделанно очень много и мы все же хочем видить Ryanair в Украине, мне ответили, что у нас есть еще немного времени для согласования Борисполем соответственных условий соглашения", - написала Романовская.Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что руководство аэропорта "Борисполь" саботировало переговоры и приход авиакомпании Ryanair в Украину.

"Я искренне удивился позиции господина Рябикина, но он это сделал специально для того, чтобы в очередной раз точно сорвать переговоры. Ибо все вещи, которые он озвучивал, правдивые они или ложные, - это конфиденциальные вещи. Они не озвучиваются публично. На самом деле аэропорт "Львов", мы уже имеем примеры, есть доказательства, подписал абсолютно выгодный для аэропорта договор, контракт с компанией Ryanair. То же предлагалось "Борисполю". Но цель аэропорта "Борисполь" была другая - заблокировать вход компании Ryanair в Украину, а не вести переговоры", - заявил министр.

По его словам, уже с самого начала переговоров было понятно, что происходит полный срыв и саботаж соглашения.

Напомним, гендиректор "Борисполя" назвал условия Ryanair, на которые не смогли пойти в аэропорту.