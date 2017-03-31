Ryanair не может заключить договор с Борисполем

Международный аэропорт "Борисполь" не может договориться с крупнейшим европейский лоукостом

Об этом заявил во время пресс-конференции генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, передает LIGA.net.

"Переговоры с Ryanair продолжаются. Но даже с предоставлением всех возможных скидок удовлетворить запросы авиаперевозчика аэропорт пока не в состоянии. Для того, чтобы удовлетворить их пожелания необходимо изменить приказ Мининфраструктуры, который регулирует базовые тарифы", - сообщил Рябикин.

По его словам, в феврале аэропорт обнародовал предложение, которое определила условия авиакомпаний отношении тарифов.

"Сейчас аэропорт перезаключает договоры с авиакомпаниями, переходя на принцип публичной оферты. Эти публичные условия единые для всех перевозчиков", - отметил гендиректор аэропорта.

Кроме того, он сообщил, что предложил Ryanair публичные условия для прихода лоукоста на украинский авиарынок, однако в ответ получил условия лично от европейского лоукоста.

"Если мы хотим выполнить их условия, мы должны снизить тарифы для всех перевозчиков через изменение приказа Мининфраструктуры", - добавил Рябикин.