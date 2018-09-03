Ryanair осенью запустит еще 11 направлений из Киева

Европейская авиакомпания лоукостер Ryanair помимо рейса Киев-Берлин осенью запустит еще 11 направлений из "Международного аэропорта "Борисполь". Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Отметим, график полетов Ryanair в/из Киева в осенне-зимний период предусматривает 12 новых маршрутов: Барселона (4 раза в неделю); Берлин (аэропорт "Шонефельд", 4 раза в неделю); Братислава (3 раза в неделю); Быдгощ (2 раза в неделю); Гданьск (2 раза в неделю); Краков (3 раза в неделю); Лондон (аэропорт "Станстед", 5 раз в неделю); Познань (2 раза в неделю); Стокгольм (аэропорт "Скавста", 3 раза в неделю); Вильнюс (3 раза в неделю); Варшава (аэропорт "Модлин", 4 раза в неделю); Вроцлав (3 раза в неделю).

Всего Ryanair планирует обеспечить 38 недельных рейсов из/в Киев и перевезти 635 000 пассажиров в год.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из Украины вылетел первый рейс Ryanair.

Отметим, до этого стало известно, что Ryanair вводит ограничения на бесплатный провоз ручной клади.