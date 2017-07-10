Ryanair остановил продажу билетов в Украину

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair сегодня, 10 июля, приостановила продажу билетов по всем направлениям из Киева и Львова. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиакомпании.

Продажа билетов приостановлена после после пресс-конференции генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина, на которой он рассказал о том, по каким пунктам аэропорт не может договориться с лоукостером.

После пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украине.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ: 15 марта авиакомпания Ryanair раскрыла свои планы в Украине. Из Борисполя Ryanair объявила продажу билетов по четырем направлениям: Эйндховен (Нидерланды) три раза в неделю, Манчестер (Англия) три раза в неделю, Лондон (Станстед, Англия) пять раз в неделю, Стокгольм (Швеция) четыре раза в неделю. Из Львова компания запустила семь маршрутов: Лондон (Англия), Эйндховен (Нидерланды), Берлин (Германия), Вроцлав (Польша), Мемминген (Германия), Будапешт (Венгрия), Краков (Польша). Планируется 16 рейсов в неделю. После этого Ryanair отменила обязательное требование для украинцев по прохождению визовой проверки во время совершения рейсов в пределах Шенгенской зоны.

Также на прошлой неделе министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что контракт аэропорта Львов с Ryanair уже подписан.

Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, основанная в 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.

Ryanair обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон - Дублин.

Средний тариф авиакомпании составляет 46 евро. Коэффициент загрузки - 93%. Чистая прибыль в 2015 году - 1,24 млрд евро (на 43% больше, чем в 2014-м).