Ryanair отказался от выхода на украинский рынок из-за саботажа менеджера Коломойского

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

"Ryanair объявляет, что отменяет свой запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года", - говорится в сообщении.

В Ryanair отметили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.

"В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест", - добавили в компании.

Ryanair приносит извинения перед клиентами, которые уже забронировали рейсы. Им вернут средства за билеты.

Журналист Денис Казанский прокомментировал в Facebook эту новость следующим образом:

"Странная деолигархизация. Оказывается, директор государственного аэропорта (Павел Рябикин) с таким усердием лоббирует интересы бизнеса Коломойского, что готов выбросить из Украины иностранного инвестора и опозорить свою страну на весь мир.

Что-то я пропустил момент когда Игорь Валерьевич превратился из зловещего олигарха, враждующего с президентом, в священную корову, интересы которой превыше престижа государства."