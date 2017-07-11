Ryanair отменила свой приход в Украину

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы отменили запланированный приход в Украину после невыполнения киевским аэропортом ("Борисполь") соглашение, подписанного в марте этого года с Министерством инфраструктуры, должностными лицами аэропорта и действующим генеральным директором аэропорта господином Рябикиным", - сказано в нем.

Компания приносит извинения клиентам, забронировавшим билеты по низким тарифам.

Отмечается, что со всеми клиентами свяжутся по электронной почте и вернут деньги за отмененные рейсы.

Как сообщалось, ранее гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин обвинил Ryanair в оказании политического давления на аэропорт для подписания контракта.

В середине марта Ryanair сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в апреле заявил о приостановке диалога с Ryanair по причине несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.

Минпром

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