Ryanair подписал договор с аэропортами "Борисполь" и "Львов"

Менеджмент авиакомпании Ryanair подписал официальный договор с руководством аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Церемония подписания состоялась в пятницу в международном аэропорту "Борисполь" с участием исполнительного директора (СЕО) авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири и руководителей аэропортов Павла Рябикина и Татьяны Романовской, сообщает корреспондент Укринформа.

Ryanair и аэропорты Борисполь и Львов подписали соглашение, по которому уже в октябре первые рейсы ирландского лоу-коста полетят из Киева и Львова. pic.twitter.com/Yjz0kXjvHd - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 марта 2018 г.

На подписании договора присутствовал Президент Украины Петр Порошенко. Читайте также: Цена билетов на рейсы Ryanair в Украине стартует от €9,99

Как сообщал Укринформ, ирландский лоукост-перевозчик Ryanair открывает 10 направлений из Киева и еще 5 со Львова.

Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет продаваться за 10 евро pic.twitter.com/QBqSqhn9C3 - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 марта 2018 г.

Предусмотрено, что Ryanair запустит рейсы из Киева и Львова уже в октябре.