Ryanair подтвердил приход в Украину

Топ-менеджер ирландского лоукостера Ryanair Юлиуш Коморек подтвердил, что авиакомпания в этом году начнет летать в Украину.

Об этом он сказал в интервью польскому порталу Fly4free.

Коморека спросили, в какую новую страну вскоре зайдет Ryanair.

"Есть такая страна на востоке от Польши. Речь, очевидно, об Украине", - ответил он.

На просьбу уточнить, подтверждает ли он слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания начнет летать в Украину осенью в Киев и Львов, Коморек ответил: "Это реальный срок, и надеюсь, что так и произойдет. В данный момент согласовываются детали соглашения".

Коморек добавил, что маршруты не будут совпадать с теми, которые были объявлены весной прошлого года, когда впервые анонсировался приход лоукостера в Украину.

"Будут определенные изменения в этом расписании. Но точно будут запущены полеты из Украины в Польшу", - сказал он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины заявил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года. Министр также добавил, что презентация авиарейсов состоится в течение двух месяцев.

Впервые Ryanair заявила о своем выходе на украинский рынок 15 марта 2017 года. Лоу-кост планировал начать полеты из "Борисполя" 6 сентября. 10 июля аэропорт "Борисполь" отказался учитывать ряд требований Ryanair, оценив вероятные убытки от работы авиакомпании в 2 млрд грн в год. После этого Ryanair объявила об отмене полетов в Украину. В ситуацию вмешалось правительство, и переговоры с Ryanair были возобновлены.