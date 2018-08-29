Ryanair запускает первый рейс из Киева в Берлин

Запуск первого рейса Ryanair "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд" состоится 3 сентября

Европейская авиакомпания Ryanair 3 сентября запустит первый рейс из международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщили РБК-Украина в пресс- службе аэропорта "Борисполь".

Так, 3 сентября состоится запуск первого рейса Ryanair "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд".

По этому маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

Отметим, 31 октября 2018 года лоукостер Ryanair запустит рейс из Украины в Польшу, по маршруту: Киев (Борисполь) - Быдгощ.

В марте Ryanair представил 15 маршрутов из Украины, запуск которых планируется на конец октября.

Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед);

Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);

Киев - Вильнюс, Литва;

Киев - Вроцлав, Польша;

Киев - Барселона, Испания;

Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин);

Киев - Гданьск, Польша;

Киев - Краков, Польша;

Киев - Познань, Польша;

Киев - Братислава, Словакия;

Львов - Лондон (аэропорт Станстед);

Львов - Варшава (аэропорт Модлин);

Львов - Мемминген, Германия;

Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе);

Львов - Краков, Польша.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных - работать здесь будут украинские IT-специалисты.

Кроме того, как сообщалось, крупнейший лоукостер Ryanair изучает возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок.