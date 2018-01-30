С 1 апреля вырастут тарифы облэнерго

Постановления Нацкомиссии опубликованы в правительственном издании "Урядовый курьер" за 27 января, передает "Зеркало недели".

В частности, тариф в сфере распределения электроэнергии "ДТЭК Высоковольтные сети" вырастет на 103%.

Тариф "Киевэнерго" на поставку и распределения электроэнергии повышен на 35- 90% в зависимости от класса потребления.

В большинстве распределительных компаний тарифы вырастут в пределах 20%.

Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является "Энергия-Новояворовск".

Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЕКП называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.

Напомним, прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%.