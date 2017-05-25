С 1 июня Украина может остановить железнодорожное сообщение с Россией, - СМИ

Украина намерена заблокировать железнодорожные пассажирские перевозки с Россией, а грузовые уже приостановлены. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники в Киеве.

По данным собеседников издания, грузовые перевозки были отменены одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ. Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждает ни Россия, ни Киев.

Издание отмечает, что планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Но украинские собеседники настаивают, что такое решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий.

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля",- сообщил источник, близкий к правительству Украины. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка.

В "Укрзализныце" не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета. В РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения.

Генеральный директор Федеральной грузовой компании (РЖД) Алексей Тайчер подтвердил, что предприятие завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель, после чего грузовое сообщение прекратится.

По данным издания главным выгодополучателем от прекращения железнодорожного сообщения могут стать "Белорусские авиалинии". Источники в компании рассказали, что перевозчик уже готовится к увеличению пассажиропотока по маршруту Москва-Минск-Киев.

Напомним, "Укрзализныця" запретила транзит вагонов и перевозку грузов для российских компаний.

Как сообщали Українські Новини, дочернее предприятие "Российских железных дорог" - "Федеральная грузовая компания" намерена завершить вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель из-за введенных против компании санкций.