С 1 июня "Укрзализныця" повысит тарифы на 20-25%

ПАО "Укрзализныця" ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов

Согласно финплану предприятия повышение тарифов должно начаться 1 июня. Об этом сообщил член правления ПАО "Украинская железная дорога" Иренеуш Василевский.

"Для нас важно, чтобы был принят новый финплан. И там уже заложено повышение тарифов с июня. Мы хотим, чтобы оно было в пределах 20-25%", - сказал он.

Также он отметил, что усовершенствованный финансовый план будет рассмотрен на заседании членов правления "Укрзализныци" на следующей неделе.

Повышение тарифов с 1 июня позволит получить дополнительно 7 млрд грн, считают в УЗ.

Как сообщали "Комментарии", Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 30 марта объявил тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,850 млн гривен.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство "Укрзализныци" обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам "Укрзализныця" потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода "УЗ" по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Кроме того, показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации "Укрзализныци", развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление - 100% оклада.

"УкрИнформ",