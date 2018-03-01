С 1 марта столичных потребителей электроэнергии начинает обслуживать новая компания

Компания Ахметова получила функции по распределению и поставке электроэнергии

ПАО "Киевэнерго" передало функции по распределению и поставке электроэнергии АО "ДТЭК Киевские Электросети". Новая компания начинает обслуживать потребителей электрической энергии Киева с 1 марта 2018 года. Смена поставщика никоим образом не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг клиентам ПАО "Киевэнерго". Об этом сообщает пресс- служба "Киевэнерго".

ЗАО "ДТЭК Киевские Электросети" будет предоставлять услуги по ранее заключенным договорам с ОАО "Киевэнерго", поэтому киевлянам не нужно заключать новые договоры на электроснабжение. К ноябрю 2018 года, "ДТЭК Киевские Электросети" будет совмещать распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, в установленные законом сроки, дополнительно состоится отделение функции снабжения.

Информационно-консультативные услуги клиентам продолжают оказывать центры обслуживания ПАО "Киевэнерго" и контакт-центр 15-88. Оплату услуг, по- прежнему можно осуществлять через личный кабинет на сайте "Киевэнерго", мобильные приложения, отделения банков и "Укрпочты", а также электронные платежные системы.

Справка. Смена поставщика электроэнергии состоялась в рамках выполнения ПАО "Киевэнерго" закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Он обязывает все украинские облэнерго до декабря 2018 года провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи новым компаниям.