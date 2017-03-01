С 1 марта в Украине выросли ставки акциза на алкоголь: самая дешевая водка обойдется в 80 гривен

В среду, 1 марта, в Украине поднялась стоимость алкогольной продукции. О повышении цены на алкоголь было известно еще с конца прошлого года, когда Верховная Рада проголосовала за постановление о поднятии акцизного сбора на 20%.

В парламенте объясняют свое решение желанием наполнить государственный бюджет, так как подобные действия принесут Украине около 1,5 миллиарда гривен за год. Также народные избранники переживают и за здоровье нации.

Отныне в среднем бутылка водки обойдется в 80 гривен. Самая дешевая бутылка емкостью 0,5 литра поднялась в цене на 11 гривен.

В то же время эксперты заявляют, что подобное резкое повышение стоимости может не помочь наполнить бюджет, а загнать рынок алкогольной продукции в тень.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 1 марта в Украине вновь поднялась стоимость электричества для населения. Нынешнее повышение является пятым и последним этапом процесса поднятия стоимости за свет.