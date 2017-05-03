С 1 мая субсидия не назначается при двухмесячной задолженности по ЖКХ

Кабинет министров Украины установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя, а также ввел смс- информирование граждан о назначении субсидии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению No300 от 26 апреля, в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя. Если в течение двух месяцев с даты информирования документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации при наличии уважительных причин.

Правительство также внесло услуги транспортировки и распределения природного газа в перечень подлежащих субсидированию.

Кабмин установил, что местные власти или созданные ими комиссии могут принимать решение о назначении жилищных субсидий в случаях, не предусмотренных действующими правилами.

Финансирование таких субсидий осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Кабмин установил, что теперь при назначении субсидий учитываются доходы членов семьи с учетом налога на доходы физических лиц, а к таким доходам принадлежит помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

При этом при расчете субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода лиц за четыре квартала (ранее - за предыдущий календарный год), за два месяца до того, с которого назначается субсидия, а субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, исходя из размера дохода за предыдущий календарный год.

При осуществлении расчета субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий период в мае для домохозяйств, получающих субсидию в предыдущем периоде, учитываются доходы за период с апреля прошлого года по март текущего года включительно.

Кроме того, правительство установило, что сообщение о назначении субсидии может направляться по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита) или смс-сообщением.

Кабмин установил социальную норму жилья для получателей субсидии, семья которых состоит с одного или двух нетрудоспособных лиц, в размере 75 кв. м на домохозяйство.

Хвиля

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