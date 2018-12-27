С 1 января 2019 в Киеве вырастет квартплата

С 1 января в Киеве из-за повышения тарифов на электроэнергию для оптовиков возрастет квартирная плата для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С первого января вступает в силу закон о рынке электроэнергии. Есть достаточно серьезные изменения в поставках, закупки электрической энергии, которые надо учесть ... Растет цена электроэнергии для эксплуатации лифтов, для освещения мест общего пользования, согласно решению НКРЭКУ, поэтому этот факт повлияет на рост стоимости содержания домов по всей стране безусловно", - подчеркнул Пантелеев.

При этом начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко уточнила, что стоимость электроэнергии для населения останется на том же уровне - 1,68 грн/кВт.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сегодня принял решение о повышении прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии на 2019. При этом руководительница регулятора Оксана Кривенко отметила, что цена на электрическую энергию для населения остается неизменной.