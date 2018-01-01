С 1 января вступили в силу новые правила выхода на пенсию

С 1 января вступили в силу изменения правил выхода на пенсию. Изменения внедряются в рамках пенсионной реформы.

Об этом сообщает Корреспондент.

Так, увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты. В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.

С учетом того, что реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, право выхода на пенсию теперь будут иметь мужчины и женщины, достигшие соответственно 60 и 58,5 лет (согласно предыдущей пенсионной реформе от 2011 года пенсионный возраст женщин к 2021 году также вырастет до 60 лет), которые имеют минимум 25 лет страхового стажа.

В то же время реформа предусматривает возможность приобретения пенсионного стажа в случае его нехватки. За один год нужно будет заплатить около 17 тысяч гривен (600 долларов).

При этом предусмотрено, что с 2018 года люди, у которых будет иметься страховой стаж от 15 до 25 лет, получат право выйти на пенсию после достижения 63-летнего возраста. С 2019 года возможность выйти на пенсию также появится у людей, которые будут иметь стаж от 15 до 16 лет, однако они смогут воспользоваться правом на пенсионные выплаты только в случае достижения 65-летнего возраста.

Тем людям, которые не будут иметь необходимого минимального страхового стажа, государство будет выплачивать после достижения 63 лет социальную помощь размером меньше, чем минимальная пенсия.

Напомним, в Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты.