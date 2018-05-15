С 14 июля стоимость проезда в Киев вырастет в два раза

В Киеве с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте возрастет до 6,3 грн при условии пользования бесконтактной карточкой, и 8 грн - за разовую поездку. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении платить будут за одну поездку от 6,3 грн. Гости столицы или пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда, будут платить 8 грн", - заявил он.

Давтян пояснил, что повышение цен на проезд вызвано ростом стоимости электроэнергии, дизельного топлива и шин.

"С 2015 году в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 годы) составляет 183 %", - сказал он.

Зампредседателя отметил, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира в наземном транспорте - 8,77 грн.

"Это сложное решение. И мы вынуждены были его принять, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице", - заключил он.

Также Давтян уверил, что все льготы на проезд в общественном транспорте будут сохранены.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в столичном метро вырастет до 6,3- 6,5 грн.