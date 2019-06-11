С 2014 года Россия украла у Украины более 9 миллиардов кубометров природного газа - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Россия с 2014 года похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа с украинского шельфа в Черном море.

Об этом Зеркаль заявила в Гааге во время выступления на открытой части слушаний в Постоянном третейском суде по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Заместитель министра подчеркнула, что иск Украины касается многочисленных нарушений Россией этой конвенции.

"Россия притесняет суда всех стран, направляющихся в украинские порты или из них. Россия разворовывает наши энергоресурсы в пределах наших прав на морских просторах. Россия не пускает наших рыбаков в воды, в которых они всегда ловили рыбу. Эти нарушения представляют в своей совокупности абсолютное пренебрежение к международному морскому праву со стороны России", - подчеркнула Зеркаль.

Она напомнила, что Россия противоправно построила мост через Керченский пролив без каких-либо юридических на то оснований.

Также она отметила, что Россия по своему усмотрению решила, что дело Украины касается каких-то других вопросов. "В этом деле, по мнению России, говорится о суверенитете Крыма. Однако это не так", - отметила Зеркаль и добавила, что иск Украины не касается вопроса суверенитета.

"У нас, как и у остального мира, не возникает никаких сомнений относительно того, что Крым - это Украина. Это закреплено в Конституции Украины и уважается международным сообществом. Россия также признала суверенитет Украины над Крымом, в том числе, в юридически обязательных договорах", - заявила она.

По ее убеждению, Россия поставила вопрос суверенитета "только из-за собственной несостоятельности оправдать собственные же нарушения морского права".

"Россия, в нарушение статей 2, 56 и 77 Конвенции, разворовывает наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступа к залежам нефти и газа на нашем же шельфе. Начиная с весны 2014 года, Россия похитила уже более 9 миллиардов кубометров природного газа. Она пыталась лишить украинские компании лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям. Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по пространству Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", - подчеркнула Зеркаль.

"Вместе с тем, наше правительство вовсю работает над обеспечением энергетической самодостаточности за счет добычи природного газа.

Необходимый объем, а это 5-6 миллиардов кубометров в год, можно было бы покрыть за счет наших залежей в Черном море", - сказала она.

Кроме того, она сказала, что Россия нарушает другие положения Конвенции, "разрушая традиционный жизненный уклад украинских рыбаков". "Их просто вытесняют из тех мест, в которых они рыбачили испокон веков. В результате существенно сократился украинский ежегодный вылов", - заявила она.

Она также заявила, что Россия вмешивается в международное судоходство и морскую торговлю. "Она строит мосты, трубопроводы и прокладывает кабели, даже не консультируясь с нами. Россия самовольно решила построить низкий мост через Керченский пролив. Теперь, из-за этого моста, большие корабли не могут пройти к важным украинским портам - Мариуполю и Бердянску", - сказала она.

Также, начиная с апреля 2018 года, Россия стала останавливать суда в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, и мешать им, добавила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае 2018 года России подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН больше года будет выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.

10 июня в Гааге начались слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства, которые продлятся до 14 июня.