С 2021 года в ЕС запретят пластиковую посуду

Комитет Европейского парламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования одноразовых пластиковых изделий. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Запрет коснется изделий, на которые приходится более 70% морского мусора, а также на столовые приборы и посуду из пластика, которые предлагают запретить с 2021 года.

Кроме этого, к 2025 году Европарламент предлагает сократить использование изделий, для которых отсутствует альтернативные варианты. К ним относятся, к примеру, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, десертов и мороженого.