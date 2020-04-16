ЄС хоче створити "спільний економічний простір" з Україною - "Радіо Свобода"

Європейський парламент закличе до створення "спільного економічного простору" між ЄС і шістьма колишніми радянськими республіками в рамках програми "Східне партнерство". Ця програма буде здійснюватися в рамках процесу "поступової інтеграції" країн в блок, пише "Радіо свобода".

Згідно з повідомленням видання, у парламентському проєкті звіту ЄС також засуджується "незаконні" дії Росії в країнах Східного партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

Документ повинен бути обговорений Комітетом у закордонних справах Європейського парламенту в найближчі тижні та потенційно може бути схвалений всією палатою вже в травні.

Саміт у Брюсселі, на якому зберуться лідери 27 країн-членів ЄС з лідерами шести країн Східного партнерства, який запланований на 18 червня. Але відповідно до джерел "Радіо Свобода", зустріч може бути відкладена до другої половини року за пандемії коронавірусу.

Непрямо посилаючись на Росію, в документі зазначено, що Європейський парламент "підтвердить суверенне право країн-партнерів Сходу вільно вибирати свій індивідуальний рівень співпраці або інтеграції з ЄС".

Програма "Східне партнерство" була запущена у 2009 році та покликана наблизити шість колишніх радянських республік до ЄС без явної пропозиції про майбутнє членство.

З того часу Грузія, Молдова та Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, в тому числі угоди про вільну торгівлю, але деякі країни-члени неохоче обговорювали питання про можливе членство цих країн.

Європейський парламент, який у минулому закликав до подальшого розширення на схід, в проєкті доповіді заявляє, що "хоча приєднання не передбачено в рамках Східного партнерства, політика Східного партнерства може сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС."

Європейські законодавці також хочуть почати створення загального економічного простору, який сприятиме глибшій економічній інтеграції та зближення з політикою ЄС та глибшого економічного співробітництва між самими країнами Східного партнерства.

Також планується:

- поступова інтеграція шести країн в енергетичний союз ЄС, транспортне співтовариство та єдиний цифровий ринок.

- створити "режим без роумінгу між країнами ЄС і країнами "Східного партнерства".

- створити "університет Східного партнерства" у Києві.

- створити "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько- російського кордону", в яких повинна бути запропонована місія під керівництвом ЄС для розгортання сторін у конфлікті для надання допомоги в таких завданнях, як розмінування допомогу у підготовці до місцевих виборів і забезпечення вільного доступу для організацій гуманітарної допомоги ".

Раніше в ЄС заявили про те, що не визнають указ Володимира Путіна про заборону на володіння землею не громадянам РФ у Криму і Севастополі. У заяві зазначили, що зазначили, що цей указ є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це - "ще один крок до запровадження російського громадянства на півострові" і також може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.

За матеріалами: Radio Liberty